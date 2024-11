ReggioRavagnese, Currà tiene i piedi ben piantati a terra: “contenti della classifica, ma…”

StrettoWeb

Alla vigilia della sfida in Coppa contro il Melito, parla il portiere della ReggioRavagnese, Giuseppe Currà: “siamo contenti della nostra posizione in classifica, ma ancora il campionato è lungo noi dobbiamo pensare partita dopo partita e rimanere con i piedi saldati per terra perché ogni partita che affronteremo sarà una battaglia”.

“Domani sarà una partita dura e difficile dobbiamo dare il massimo per cercare di ribaltare il brutto risultato dell’andata e per provare ad andare avanti il più possibile anche in quest’altra competizione importante”.

