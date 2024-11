ReggioRavagnese, parla capitan Cordova: “ottima reazione domenica per tenere il passo delle prime”

StrettoWeb

“Dopo la battuta d’arresto subita nell’ incontro di Coppa Italia abbiamo reagito bene domenica, portando a casa i tre punti che erano fondamentali per stare al passo delle squadre di alta classifica. Per quanto riguarda la partita di domani sarà una una sfida importante in quanto affronteremo una squadra ben attrezzata e con un buon allenatore. Ci giocheremo le nostre chance come sempre, per vincere e proseguire la striscia positiva”.

Sono le parole del capitano della ReggioRavagnese, Consalvo Cordova, alla vigilia della sfida contro l’Isola Capo Rizzuto.

