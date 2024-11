ReggioRavagnese, colpo Crucitti: ha contribuito alla promozione in D del Sambiase

StrettoWeb

“La società è lieta di essersi assicurata le prestazioni del giocatore Antonio Crucitti, centrocampista classe ‘87. Siamo di fronte ad un profilo di elevato spessore tecnico, uno dei simboli dell’ intero panorama calcistico dilettantistico calabrese. Una carriera, quella di Antonio, iniziata con le formazioni Primavera di Reggina e Catania, vissuta successivamente per la gran parte in Serie D e con delle brevi esperienze in Serie C2 tra le fila di Modica e Bassano”. Così in una nota la ReggioRavagnese annuncia il colpo Antonio Crucitti.

“In Serie D, Antonio ha deliziato a suon di goal e giocate spettacolari diverse importanti piazze del meridione come Libertas Acate, Hinterreggio, Ragusa , N. Gioiese, Rende , Vibonese, Palmese, Taranto, Picerno, Cittanova, Acr Messina e San Luca. Nello scorso campionato è stato tra i protagonisti della promozione in D del Sambiase , con cui ha iniziato questa stagione per poi scegliere di tornare nel campionato di Eccellenza, dove è felice di sposare il progetto ambizioso della ReggioRavagnese. Antonio Crucitti è pronto a dare un prezioso contributo alla causa amaranto, mettendoci la solita esperienza e qualità in campo per poter raggiungere insieme ai suoi nuovi compagni traguardi straordinari”.

