ReggioRavagnese, colpo esperto e importante in attacco: arriva Luciano Rabbeni

La ReggioRavagnese “è lieta di essersi assicurata le prestazioni del giocatore Luciano Rabbeni, attaccante classe ‘89, il quale ha già all’attivo due reti in amaranto tra campionato e coppa. Con un vissuto in uno dei settori giovanili più prestigiosi d’Italia come il Torino, Luciano ha poi vestito diverso maglie tra Serie C e Serie D, basti pensare a quelle di Messina, Gela, Savoia, Acireale, Fondi, Chieri, Noto, Nissa, Latina, Gelbison, Sicula Leonzio, Lecco, Avezzano , Biancavilla, Altamura Pianese, Vultur Rionero, Palmese, Cattolica, Puteolana, dove si è sempre distinta a suon di goal”.

“Nella scorsa stagione è stato protagonista tra le fila dell’Agropoli , compagine che milita nel campionato di Eccellenza campana, realizzando 15 reti. Parliamo di un profilo di grande esperienza, dotato di notevoli qualità tecniche e duttile tatticamente, potendo ricoprire più posizioni del reparto avanzato. Siamo certi che Luciano darà un prezioso contributo alla nostra causa, per cercare di raggiungere nobili traguardi”. Così in una nota il club annuncia l’arrivo dell’esperto attaccante Rabbeni.

