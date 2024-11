ReggioRavagnese, altro nuovo arrivo: ecco Gabriele Ielo

StrettoWeb

La ReggioRavagnese annuncia l’ingaggio del giocatore Gabriele Ielo, reggino doc e centrocampista classe 2000. “Partito dalla Primavera del Catanzaro, Gabriele ha poi militato da protagonista sempre in Serie D, vestendo le maglie di Castrovillari, Casarano, Recanatese, Cittanova, Polisportiva Santa Maria del Cilento e la scorsa stagione vissuta tra Gioiese e Pistoiese. Parliamo di un elemento di elevato spessore, in grado di garantire qualità e duttilità, considerato che può ricoprire più posizioni sia nella parte centrale del campo che sulle corsie esterne. Un figlio di questa città che ha scelto di sposare il nostro ambizioso progetto, con la certezza che Gabriele darà un prezioso contributo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

“Sono contento di essere qui il progetto e l’ambizione della società mi hanno spinto a fare questa scelta non vedo l’ora di lavorare sul campo insieme al mister e ai compagni per raggiungere gli obbiettivi prefissati”, ha detto.

