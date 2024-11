Reggio Calabria, violenza sulle donne: Rotary Club Sud Parallelo 38 promotore di un progetto

StrettoWeb

Da sempre il Rotary Club Sud Parallelo 38 si è reso promotore e sostenitore di iniziative volte al sociale, alla solidarietà e all’aiuto fattivo delle persone più bisognose di attenzione e di aiuti nel pieno spirito Rotariano. E proprio in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1999 – che il Presidente in carica per l’anno sociale 2024-2025, l’Avv. Monica Falcomatà, ha dato vita ad una iniziativa che vede coinvolte Istituzioni e associazioni impegnate nel sociale sul territorio reggino.

Il Rotary Club Sud Parallelo 38 firmerà, insieme all’associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus presieduta dal Prof. Pietro Siclari e dal Centro Antiviolenza “Angela Morabito” coordinato dalla dott.ssa Francesca Mallamaci, una convenzione per la gestione di servizi finalizzati all’integrazione sociale e lavorativa di vittime di violenza di genere. La convenzione prevede l’attuazione di un tirocinio a favore di una minore individuata dalla Piccola Opera attraverso il circuito dei Centri di Ascolto per Vittime di Violenza di Genere.

La ragazza testimone e vittima delle violenze domestiche subite dalla madre svolgerà l’esperienza di tirocinio presso la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “Carducci – Da Feltre” diretta dalla Prof.ssa Sonia Barberi. La convenzione si articola su un progetto formativo di “assistente educativo” per il minore con disabilità individuato dalla scuola. La data della firma della convenzione è stata scelta proprio nel giorno della giornata contro la violenza sulle donne. Appuntamento, dunque, lunedì 25 novembre ore 12:00 presso la sede del Rotary Club Sud parallelo 38 sita in Via T. Campanella 38/A per siglare un accordo foriero di amore e di sostegno verso tutte le donne che ancora nel terzo millennio subiscono violenze e soprusi.

