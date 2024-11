Reggio, il torrone secondo Paolo Caridi: il maestro ospite alla rassegna “Calabria d’Autore”

StrettoWeb

Non poteva mancare l’appuntamento annuale con il Maestro Pasticcere Paolo Caridi, Reggino Doc, molto conosciuto per la sua grande professionalità nell’arte della pasticceria anche oltre i confini Nazionali. Di recente è stato protagonista al concorso Challenge di Icam, tenutosi a Como, con la quale ha conquistato il secondo podio con il Panettone salato, una concentrazione di Sapori della Calabria. Altro successo recente, lo scorso 18 novembre a Napoli, il maestro food innovator Paolo Caridi, è stato membro di giuria al campionato mondiale “The best panettone of the world 2024”.

La serata di domenica 24 novembre alle ore 18,00 la stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina – nella sala museo FS Pietro Germi – vedrà protagonista il Maestro Caridi con lo Show Cooking con un dolce tipico della nostra tavola Natalizia: il torrone. Naturalmente, dopo le varie fasi di preparazione, spazio alla degustazione. La serata sarà condotta dal bravissimo Marco Mauro che nelle varie fasi di preparazione intervisterà il maestro Caridi.

