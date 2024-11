Reggio Calabria, Versace al convegno “Giacomo Matteotti, dal mito al modello”: “fare tesoro dell’esempio di grandi uomini per cambiare la nostra terra”

StrettoWeb

“Dall’esempio di questi grandi uomini, dobbiamo fare tesoro per provare a cambiare la nostra terra. L’insegnamento che ci viene, in questo caso, dal ricordo di Giacomo Matteotti, dalla sua vita e dai suoi ideali, è patrimonio che appartiene ormai a tutti. Ad oggi tutti noi, soprattutto i giovani, abbiamo bisogno di guardare a lui come l’esempio più alto di dedizione alla costruzione di una società giusta ed equa. Anche noi come istituzioni ricordiamo questo grande uomo, protagonista di un momento fondamentale della vita civile del nostro Paese, simbolo di libertà, resistenza ai soprusi e coraggio intrepido, che lo ha spinto al totale sacrificio di sé. Il suo insegnamento ci serve da stimolo per continuare a credere in quei valori fondamentali della democrazia. In bocca al lupo a questi ragazzi che hanno avuto oggi modo di partecipare a questo convegno molto importante e ringrazio il tavolo della presidenza per questa importante iniziativa di storia”. Così il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenendo anche a nome del sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, al convegno ‘Giacomo Matteotti, dal mito al modello’, svoltosi a Palazzo Alvaro, promosso dall’ICSAIC, con il patrocinio della Città metropolitana, Deputazione Storia Patria Calabria, Mic, Fondazione Carical e Bcc.

