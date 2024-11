Reggio Calabria: venerdì 29 novembre disagi ai bus ATAM per sciopero nazionale

StrettoWeb

ATAM Spa informa che i cittadini di Reggio Calabria che “a seguito di uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle sigle sindacali FILT-CGIL, UILT, il servizio di trasporto pubblico potrebbe subire interruzioni per l’intera giornata di venerdì 29 novembre 2024. Il servizio scuolabus sarà regolarmente effettuato. Lo sciopero si terrà senza fasce orarie di garanzia”.

Servizi Essenziali

“ATAM Spa si impegna, nei limiti del personale disponibile, a effettuare alcuni collegamenti essenziali:

Collegamento Porto – Aeroporto

Corse dirette ai vari Ospedali cittadini

Ripristino del Servizio

“Al termine dello sciopero, ATAM adotterà tutte le misure necessarie per un rapido ritorno alla normale operatività. Informativa: le motivazioni dello sciopero sono indicate nell’atto di proclamazione del 30/10/2024. L’adesione al precedente sciopero è stata del 61,90%. Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo la clientela per la comprensione e la pazienza”.

