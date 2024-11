Reggio Calabria, UIL Scuola Rua “cresce in consenso, siamo sempre più radicati nel territorio”

StrettoWeb

“Cresce sensibilmente, in termini di iscritti e consenso, la UIL Scuola Rua della Città Metropolitana di Reggio Calabria con una squadra di sindacalisti esperti che mettono a disposizione dell’intero territorio reggino competenza sul piano della consulenza e la visione politico-sindacale della UIL Scuola RUA quale unico sindacato veramente a difesa del personale della scuola e dell’Università”. Comincia così la nota del sindacato scuola.

“Una nuova classe di dirigenza sindacale di esperienza, che, attraverso la competenza, orienta il personale scolastico nelle più varie questioni di carattere legislativo e contrattuale. Il gruppo di consulenza è coordinato dal prof. Lucio Ficara esperto nazionale di normativa scolastica e con un’esperienza sindacale trentennale; il prof. Gianni Festa cura, oltre che gli aspetti di consulenza a tutto il personale scolastico, pure le relazioni sindacali con l’ufficio scolastico provinciale; il prof. Simone Veronese si occupa della formazione e delle relazioni politiche; il nostro Tecnico informatico Paolo Tripodo risolve molte problematiche sulle piattaforme informatizzate del MIM, di NoiPa e dell’Inps”.

“Le sedi della UIL Scuola RUA di Reggio Calabria sono tre e coprono l’intero territorio provinciale, si parte con la sede centrale di Reggio Calabria, sita in via Galileo Galilei n.1, ma c’è una importante sede pure a Siderno e a Gioia Tauro. Le tre sedi sono necessarie per rispondere alle esigenze dei numerosi iscritti che oltre ad essere residenti nella città di Reggio Calabria, provengono anche dai comuni del Tirreno e della piana di Gioia Tauro e da tutta la Locride. Proprio su Locri c’è il prof. Gianluca Vigliarolo, che coordina un’area provinciale di assoluta importanza e che vede la UIL Scuola fortemente radicata. L’ufficio legale del sindacato, guidato dall’avv. Vincenzo Crupi, coordinato dall’Ufficio Legale Nazionale, segue numerosi ricorsi sulla carta del docente, sulle ferie non godute dei docenti e del personale Ata e sul recupero, ai fini della progressione della carriera dell’anno solare 2013″.

“Negli ultimi due anni, anche per il forte impegno sindacale della UIL scuola nel territorio reggino, gli iscritti stanno aumentando esponenzialmente, consentendo al sindacato di essere sempre più rappresentativo e dando a questo gruppo dirigente un maggiore peso sia a livello regionale che a livello nazionale. In questa fase politica, in cui l’inflazione sta erodendo il potere di acquisto dei docenti e le politiche governative tendono a limitare i diritti e aumentare le responsabilità e i carichi di lavoro, esiste il bisogno di avere un sindacato forte, capace di sapere relazionarsi con la politica e con le altre parti sociali, ma anche capace di dire dei chiari no ai provvedimenti legislativi e in particolare ai provvedimenti contrattuali peggiorativi”.

“La UIL Scuola Rua di Reggio Calabria, sempre più radicata sul territorio, è l’unico sindacato veramente a difesa dei diritti e degli interessi di tutto il personale della scuola e dell’Università”, si chiude la nota.

