Reggio Calabria, Trofeo Anassilao: tutto pronto per la 3ª edizione del grande evento sportivo

A Reggio Calabria si rinnova il tradizionale appuntamento con il Trofeo Anassilao. L’evento, organizzato da Italica Sport, si svolgerà al Parco Caserta Sport Village, che ancora una volta diventerà la sede di una manifestazione interregionale pronta ad accogliere centinaia di atleti da tutta Italia.

La prossima edizione si articolerà in quattro giornate ricchi di gare animate da eventi collaterali. Le date da cerchiare in rosso sul calendario sono quelle del 14 e 15 dicembre, ma anche del 4 e 5 gennaio.

Date in cui la città diventerà un punto di riferimento per discipline come il nuoto, il nuoto sincronizzato, il nuoto paralimpico, la pallanuoto ed il pattinaggio artistico. Tutti gli agonisti presenti si cimenteranno nelle loro discipline, in competizioni ufficialmente riconosciute dalle federazioni di appartenenza (Fin, Finp e Fisr).

L’occasione sarà utile a consolidare il Trofeo Anassilao come manifestazione sportivo-culturale con una grande cassa di risonanza. Un appuntamento che avrà anche il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria.

L’evento sarà presentato mercoledì 4 dicembre (ore 19) nella conferenza stampa che si svolgerà a Parco Caserta. In quell’occasione saranno svelati tutti i dettagli relativi al programma.

