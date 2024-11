Reggio Calabria, tre ubriachi e drogati causano diversi incidenti stradali in città | DETTAGLI

StrettoWeb

Sono tre le persone denunciate nella giornata di ieri dalla Polizia locale di Reggio Calabria perché rei di aver causato incidenti stradali in città sotto l’effetto di sostanze alcoliche e psicotrope. Un fenomeno purtroppo sempre più diffuso in ambito urbano, nonostante lo strenuo impegno delle forze di polizia deputate al contrasto. Per i tre soggetti, versando il procedimento in fase di indagine, vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato. Sempre nella giornata di ieri gli agenti di viale Aldo Moro hanno denunciato ulteriori tre cittadini per occupazione abusiva di immobile pubblico. Prosegue dunque, senza soluzione di continuità, l’attività della Polizia locale sul fronte della sicurezza stradale e della tutela del diritto alla casa.

