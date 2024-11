Reggio Calabria, quasi ultimato il trasloco degli arredi della scuola di Catona nella nuova sede dell’ex Ciapi

StrettoWeb

E’ stato quasi ultimato il trasloco degli arredi dell’istituto comprensivo Radice Alighieri di Catona alla nuova sede dell’ex Ciapi, nella medesima circoscrizione di Reggio Calabria. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al Presidente del Consiglio comunale Enzo Marra, ha effettuato un sopralluogo, verificando di persona lo stato di avanzamento del trasloco in corso di esecuzione da parte degli operatori di Castore. Presente anche una rappresentanza dei genitori dei ragazzi della scuola e con loro anche la Dirigente Scolastica Simona Sapone.

“Finalmente ci siamo – ha affermato il sindaco a margine del sopralluogo – stiamo ultimando il trasloco degli arredi nella nuova sede del Ciapi. Nei prossimi giorni i bambini potranno tornare a frequentare di mattina. Ed è principalmente loro che voglio ringraziare, insieme a tutto il corpo docente e naturalmente le famiglie, che stanno anche aiutando nel trasloco, per la pazienza che hanno avuto in queste settimane”.

“Come abbiamo sempre affermato la sicurezza dei ragazzi deve essere messa al primo posto. Mi dispiace che questo abbia comportato dei sacrifici in queste settimane, con i turni di pomeriggio, con la necessità di saltare qualche attività sportiva o extrascolastica. Ma finalmente adesso avremo una struttura sicura e adeguata per questi ragazzi. Purtroppo ci è voluto più del previsto, per le solite pastoie burocratiche, ma credo ne sia valsa la pena. Adesso ci prepariamo alla prima campanella”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.