A Reggio Calabria arriva il tour Fitwalking della Costa Viola e Costa degli Dei: il programma

StrettoWeb

Iniziato nel mese di agosto, dopo aver attraversato i paesi della Costa tirrenica Zambrone, Parghelia, Bagnara Calabra, Briatico, Joppolo, Palmi, Tropea e Capo Vaticano – Ricadi, il tour Fitwalking arriva a Reggio Calabria per la sua nona tappa. Dopo il progetto sperimentale del 2023 partito da Reggio Calabria con 4 atleti, tra i quali un istruttore nazionale del metodo Damilano, l’evento sportivo didattico di camminata sportiva ‘Fitwalking della Costa Viola e Costa degli Dei’ torna quindi nella città dello Stretto. Con i suoi 173 km ha attraversato la costa tirrenica da Reggio Calabria a Pizzo Calabro, con 13 tappe e 17 paesi tra i più suggestivi affacciati sulla Costa.

Domenica, con la nona tappa, sarà la volta di Reggio Calabria. Anche se il territorio comunale reggino non fa parte della Costa Viola, per la sua vicinanza e per le sue bellezze, oltre che per la sua storia ed enogastronomia, la città non poteva non essere coinvolta. Le finalità del progetto realizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Aspromonte Trails, affiliata AICS, sono prettamente promozionali e finalizzate a far conoscere la salutare attività sportiva del fitwalking e, nel contempo, valorizzare i territori attraversati durante il percorso.

Proprio per le finalità promozionali dell’iniziativa, l’evento sportivo si avvale del supporto e del patrocinio delle amministrazioni comunali e la collaborazione delle Pro Loco e associazioni del territorio nei 17 paesi interessati dal tour. Infatti, domenica 17 novembre a Reggio Calabria si collaborerà con la Pro Loco Reggio Sud APS insieme al patrocinio morale della Città di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

Il programma

Il programma della nona tappa del tour a Reggio Calabria è il seguente:

Ritrovo al parco urbano il Tempietto ore 10:00

Saluti istituzionali

Introduzione al fitwalking a cura di Antonio Giordano, istruttore

Cenni sulla ‘Fisiologia del benessere’ a cura del Dott. Salvatore Borrelli

‘Best practices’ a cura di Concetta Romeo, presidente della Pro

Loco Reggio Sud APS

Camminata sportiva didattica non agonistica

Intervento dell’Avv. Ezio Pizzi presidente del consorzio di tutela del Bergamotto

Degustazione a cura della Pro Loco Reggio Sud APS

Per la partecipazione è richiesto un buono stato di salute, abbigliamento e scarpe sportive, sacca o piccolo zainetto. L’evento è gratuito, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 3396594788. Limite max 50 partecipanti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.