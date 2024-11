Reggio Calabria, tornano gli “Itinerari Culturali” de Le Muse

StrettoWeb

Le Muse si apprestano ad una domenica insieme ed esattamente la quarta dall’inaugurazione dell’anno sociale avvenuto domenica 27 ottobre. Il nuovo appuntamento culturale questa settimana si rinnova con la creazione degli “Itinerari Culturali” ovvero come è nelle intenzioni del presidente Muse prof. Giuseppe Livoti, creare delle full immersion domenicali cercando di approfondire realtà culturali, museali e/o architettoniche che potrebbero rientrare in percorsi nuovi e nuove attrattive turistiche per la città di Reggio Calabria.

“Le associazioni devono svolgere questi compiti – continua Livoti – ed offrire spazi di pensiero utili alla cittadinanza e non solo ai soci, poiché anche la cultura e la fruizione di luoghi deputati devono essere parte integrante del nostro vivere e della nostra quotidianità. L’appuntamento fuori sede dunque sarà domenica 17 novembre alle ore 17,30 presso il Museo Alfonso Frangipane ubicato all’interno del Liceo Preti Frangipane di Reggio Calabria. Titolo dell’evento “Itinerari reggini: il Museo A. Frangipane …costituzione, storia, identità”.

Il Museo d’Arte, di nuova istituzione, rappresenta nel panorama educativo e culturale del territorio il luogo ideale per la promozione del patrimonio storico-artistico, l’apprendimento informale, il dialogo interculturale, l’educazione alla bellezza e al fare, attraverso percorsi che valorizzano competenze di cittadinanza attiva.

L’impegno dell’illustre maestro Alfonso Frangipane per la cultura, la formazione e lo sviluppo della Calabria ha un’origine lontana ed è legata alle tante attività promosse dall’artista e alla storia delle due scuole da lui fondate l’Istituto Statale d’Arte e il Liceo Artistico, oggi unico istituto scolastico dopo la riforma Gelmini.

I segni della sua opera sono ancora oggi tangibili non soltanto nella città di Reggio Calabria ma anche in tutto il territorio calabrese. E’ per questo motivo che il recupero dell’eredità artistica ed intellettuale lasciata da Alfonso Frangipane rappresenta un impegno importante, non soltanto per risvegliare la memoria e il ricordo del suo valore ma soprattutto perché il Liceo Artistico è custode del patrimonio più significativo del maestro.

E’ con questa finalità che nasce il museo all’interno del Liceo Artistico che, oltre ad essere in linea di continuità con quello che è stato il sogno e il progetto dello stesso Frangipane portato avanti con fatica lungo tutto l’arco della sua vita, rappresenta un valido potenziamento delle attività culturali della scuola. Il museo, dunque, vuole rappresentare non soltanto un significativo elemento di ripresa socio-culturale del territorio capace di stimolare fermenti di vitale importanza in una comunità ricca di storia e di tradizioni qual è quella della Calabria ma diventare occasione di incontro e di confronto per trasmettere alle nuove generazioni valori e modelli antichi ma sempre validi.

Sarà anche l’occasione per ricordare la figura di Frangipane che si adoperò moltissimo in favore della formazione artistica, investendo tutte le sue energie per la creazione di una vera e propria fucina dell’arte, fondando a Reggio Calabria l’Istituto d’Arte prima (1933) e il Liceo Artistico dopo (1948), consapevole che la via giusta fosse quella, “di partire dal passato, di riscoprire e valorizzare le origini, di rivitalizzare la tradizione della nostra arte per fare “un’arte nuova” cioè attuale, capace di parlare con il linguaggio dell’oggi. Credeva – e lo dimostrava con i fatti, con il suo impegno di autentico meridionalista e soprattutto con le sue intuizioni – che il riscatto di una terra nobile sì, ma disagiata, come la Calabria dei suoi tempi ma direi di sempre, potesse realizzarsi non con le parole, ma sul suo esempio con l’impegno civile, con le opere, con la vita, e con l’arte” (Cfr. R. Fiore, in Frangipane e Mattia Preti in Catalogo Mostra Omaggio a Mattia Preti, 2014)“.

Il direttivo Muse ed il suo presidente ringraziano l’attenta dirigente scolastico avv. Lucia Zavettieri per l’attenzione e la disponibilità con questa apertura domenicale straordinaria che attesta attenzione ai territori e a coloro i quali vogliono conoscere al meglio il nostro patrimonio. La manifestazione vedrà i saluti dell’avv. Lucia Zavettieri

Dirigente Scolastico Liceo Artistico, introduce prof.ssa Rita Cananzi

già Dirigente Istituto D’ Arte Alfonso Frangipane” e socia Ass. “Le Muse” mentre coordina Giuseppe Livoti – giornalista e presidente Ass. Le Muse. Nel corso della serata verrà siglato protocollo d’ intesa tra il Liceo Preti – Frangipane e l’Associazione “Le Muse”. A seguire visita del Museo con le guide degli studenti del Liceo.

