Reggio Calabria, i topi fanno anche parkour: evoluzioni sul muretto a due passi dalla statua di Padre Pio | VIDEO

Continua il problema topi a Reggio Calabria. Nonostante le tante segnalazioni dei cittadini non sembra esserci soluzione. Anzi, i roditori sembrano ormai essersi ambientati in città al punto da sfruttarne gli spazi anche a carattere sportivo.

Nel video in calce all’articolo, realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, si può notare, infatti, come un topo si diletti a fare parkour in via Padre Pio. Nel breve filmato si vede come il topo si arrampichi sul muro con il più classico dei climb up, faccia una rapida ricognizione e torni giù con la stessa agilità. Il tutto a pochi passi dalla statua del santo. Certo, non chiedete al topo di eseguire un “cat leap”… per ovvi motivi.

