Reggio Calabria, tombini divelti in pieno centro: serio pericolo per pedoni e automobilisti

Una situazione di pericolo è stata notata da diversi passanti in pieno centro a Reggio Calabria e precisamente in via Demetrio Tripepi. I tombini, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, sono completamente divelti e rendono la zona molto pericolosa sia per le auto che percorrono la via che per i pedoni che rischiano di finirci all’interno e farsi seriamente male.

La condizione in cui versa Reggio Calabria è sempre peggio e le criticità sono molteplici e sono legate a tanti problemi che purtroppo affliggono quotidianamente questa martoriata città.

