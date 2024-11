Reggio Calabria, al teatro Cilea grande attesa per “Il Circo di Pinocchio”

StrettoWeb

Una due giorni da non perdere al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria con l’atteso evento “Il Circo di Pinocchio”, la favola del burattino di Collodi tra acrobazie e magie. Sabato 16 e domenica 17 Novembre, in riva allo Stretto, grazie alla Savio Production, va in scena una vera novità per il pubblico reggino e non solo, che potrà assistere ad un travolgente spettacolo acrobatico di un grande classico rivisitato in chiave artistica. La famiglia Savio, acrobati da 5 generazioni, con Emidio, Gemma, Giada e Fiorenzo, realizzerà un live per la regia di Daniela Bruschetta, davvero emozionante con interpreti e circensi eccellenti.

“Chi verrà a vederlo, sarà immediatamente catapultato in un vero show capace di coinvolgere i più piccoli con trucchi di magia e colorate coreografie ma, anche i più grandi con le vere acrobazie del circo – afferma Emidio Savio, organizzatore e produttore dello spettacolo -. Sarà un’ora di sana evasione per adulti, giovani e bambini tra intense emozioni e l’incanto del magico mondo del circo”.

Un appuntamento imperdibile adatto ad appassionare tutta la famiglia. E’ ancora possibile acquistare i biglietti presso il teatro “Cilea” e vivere i live che si svolgeranno sabato (unico spettacolo) alle ore 17, mentre domenica il primo show sarà alle ore 16 e il secondo alle ore 18,30.

Per maggiori informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 3493971607 o inviare un messaggio whatsapp 3762025447.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.