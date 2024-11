Reggio Calabria, grande successo per l’evento “Il Rifiuto del Contante”

StrettoWeb

Ieri, presso il Cine Teatro Metropolitano DLF di via Nino Bixio 48, si è tenuto l’atteso evento “Il Rifiuto del Contante“, un incontro che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico, appassionato di economia, diritto e tematiche sociali. L’evento ha suscitato grande interesse, grazie alla rilevanza dei temi trattati e alla competenza dei relatori.

Il convegno ha registrato una grande affluenza, con tantissimi partecipanti che hanno avuto l’opportunità di approfondire un tema di grande attualità: il rifiuto del contante, la sua legalità, le implicazioni economiche e sociali, e le sfide poste dall’emergere dei pagamenti digitali. La sala è stata riempita da cittadini, professionisti del settore e appassionati, che hanno partecipato attivamente alla discussione.

A illustrare gli aspetti economici e legali del tema sono stati Antonio Madeo, esperto di discipline economiche, e Avv. Antonia Condemi, Presidente della Sezione ZOE-DSP di Reggio Calabria. L’Avv. Condemi ha moderato l’incontro, guidando con grande professionalità il dibattito e stimolando interventi puntuali da parte del pubblico. Antonio Madeo, esperto in discipline economiche, con il suo intervento, ha affrontato il tema del contante in un’ottica economica, spiegando i benefici e le problematiche legate alla digitalizzazione dei pagamenti. Ha sottolineato come l’uso del contante sia ancora un pilastro fondamentale per l’inclusione economica di molte persone, in particolare di chi non ha accesso a strumenti digitali, e ha discusso le sfide derivanti dall’introduzione di politiche restrittive nei confronti del denaro contante.

L’Avv. Antonia Condemi ha trattato gli aspetti legali della questione, approfondendo le implicazioni giuridiche del rifiuto del contante. Ha spiegato come, seppur legittima la digitalizzazione dei pagamenti, ci siano dei limiti legali alla rimozione del contante come metodo di pagamento, e come il diritto del consumatore a scegliere liberamente il metodo di pagamento debba essere tutelato.

Il Dott. Salvatore Borrelli, moderatore dell’incontro, ha sapientemente coordinato il dibattito, stimolando domande e riflessioni dal pubblico, e creando un dialogo costruttivo tra i relatori e i partecipanti. La sua guida ha permesso di trattare l’argomento in modo completo, esplorando le implicazioni sociali, economiche e legali del rifiuto del contante.

A conclusione del convegno, è intervenuto il Dott. Giuseppe Modafferi, Coordinatore regionale di Democrazia Sovrana e Popolare (DSP), il quale ha tirato le somme sull’incontro, sottolineando come l’evento abbia fornito una panoramica approfondita e ben bilanciata sull’argomento. Ha poi enfatizzato l’importanza di continuare a difendere il diritto di ogni cittadino di scegliere liberamente come pagare, indipendentemente dall’evoluzione delle tecnologie digitali.

Il convegno ha toccato una serie di tematiche cruciali, tra cui: Il contante come diritto dei consumatori; La difesa del diritto di utilizzare il contante come metodo di pagamento legittimo, nonostante la crescente digitalizzazione dei pagamenti.

È stato messo in evidenza come il contante sia ancora un mezzo di pagamento fondamentale per molte persone, e come il rifiuto di questo metodo possa comportare esclusione economica e sociale. Implicazioni economiche della digitalizzazione dei pagamenti: I relatori hanno discusso i vantaggi e le problematiche legate all’introduzione dei pagamenti digitali, inclusi i benefici in termini di efficienza e la riduzione dei costi operativi per le imprese.

Tuttavia, è stato anche evidenziato come i pagamenti digitali possano escludere parte della popolazione, creando disparità economiche. Problemi legali legati al rifiuto del contante: È stata analizzata la dimensione giuridica del rifiuto del contante, in particolare sotto l’aspetto della protezione dei diritti dei consumatori e la compatibilità di tali politiche con la legge. È stato discusso come il contante, seppur non obbligatorio, debba rimanere una forma legittima di pagamento fino a quando non sia formalmente rimosso dal corso legale.

In sintesi, l’evento ha rappresentato un’opportunità preziosa per approfondire un tema di grande attualità, rilevante per la società e per le politiche economiche in corso. Il convegno ha stimolato una riflessione approfondita sulla relazione tra contante e digitalizzazione, e sulla necessità di proteggere i diritti dei consumatori Sezione ZOE in un mondo sempre più digitalizzato. La discussione ha messo in evidenza la necessità di un equilibrio tra innovazione tecnologica e rispetto dei diritti individuali, per garantire un sistema economico più equo e inclusivo. Per ulteriori informazioni, si rimanda agli organizzatori dell’evento o ai referenti locali di Democrazia Sovrana e

Popolare.

