Reggio Calabria, il 3 dicembre gli Stati Generali dell’Informazione e della Comunicazione

Martedì 3 dicembre 2024, alle ore 9:00, presso il Polo Culturale “Mattia Preti” del Consiglio Regionale della Calabria. Siamo lieti di invitarvi all’importante evento “Stati Generali dell’Informazione e della Comunicazione: dal sistema radiotelevisivo alle nuove frontiere del web e dell’intelligenza artificiale“, promosso dal Co.re.com. Calabria.

L’evento, pensato per i rappresentanti delle emittenti radiotelevisive e degli organi di informazione locali, costituirà un’opportunità unica per un confronto proficuo sulle sfide contemporanee nel panorama dell’informazione e per esplorare temi di rilevanza centrale, tra cui il contrasto alla disinformazione, la tutela dei minori nell’ecosistema digitale e l’importanza di una comunicazione etica e responsabile.

Nel corso della giornata, saranno trattati i seguenti temi:

Presentazione del progetto di machine learning per il monitoraggio dell’emittenza televisiva, realizzato in collaborazione con le Università di Messina e Mediterranea di Reggio Calabria;

L’evoluzione dal sistema radiotelevisivo alle nuove frontiere del web e dell’intelligenza artificiale;

Minori e cronaca nera sui media: sfide e responsabilità.

L’evento rappresenta un’opportunità preziosa per contribuire insieme alla costruzione di un panorama informativo moderno, inclusivo e consapevole, attraverso il dialogo e il confronto tra i principali attori del settore. La manifestazione inoltre è in fase di accreditamento per il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’Ordine dei Giornalisti. Confidando nella Vostra partecipazione, restiamo in attesa di un cortese riscontro.

