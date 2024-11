Reggio Calabria, tutto pronto per “Sportivamente Insieme… in natura” a Ecolandia: il programma

StrettoWeb

Ha preso il via a pieno ritmo il Progetto “Sportivamente Insieme”, promosso a Reggio Calabria nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Spazi Civici di Comunità – Play District”. Dopo l’open day, la conferenza stampa di presentazione e l’avvio delle attività sportive, è tutto pronto per un nuovo appuntamento in programma domenica 10 novembre 2024. Sarà il meraviglioso scenario del Parco Ecolandia di Arghillà la location di “Sportivamente Insieme… in natura” con tre eventi gratuiti inseriti in un unico grande evento. Si partirà alle ore 10.00 con il Corso di Yoga all’aria aperta per percepire l’abbraccio della natura, ascoltare il respiro della Terra e riconnettere ad essa il proprio io più profondo.

L’evento

Alle ore 11.30, sotto la guida del fotografo Marco Costantino, sarà la volta della Camminata Fotografica per scoprire un nuovo modo di osservare la natura. Sarà esplorato il parco e il meraviglioso paesaggio attraverso gli occhi dei partecipanti, catturandone l’essenza unica. Non sarà un workshop, ma una passeggiata pensata per condividere la passione per la fotografia e per promuovere una sana attività fisica all’aria aperta. Non è richiesta alcuna competenza specifica, quindi è invitato a partecipare sia chi utilizza una macchina fotografica sia uno smartphone per scattare foto.

L’evento proseguirà nel pomeriggio alle ore 16.00 con il Corso di Fit&Boxe. Per ragioni organizzative, potranno partecipare solo ed esclusivamente i primi venti iscritti. È necessaria la prenotazione attraverso il numero di telefono 3347507498. Il Progetto “Sportivamente Insieme” è promosso dall’ASD Arghillà, dal Comune di Reggio Calabria, dalla Cooperativa Sociale Res Omnia, dall’ASI Calabria, dall’ASD Saranno Famosi e dall’ASD Play Sport Academy, e intende creare un hub sportivo di riferimento per il territorio all’insegna dell’inclusione, della rigenerazione sociale e dei valori dello sport.

La conferenza stampa

Le iniziative progettuali sono state presentate ufficialmente durante la conferenza stampa dello scorso 24 ottobre, nel corso della quale sono intervenuti Francesco Calabrese, referente dell’ASD Arghillà, Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, Walter Malacrino, coordinatore regionale Sport e Salute SpA, Laura Beltrano, project manager “Sportivamente Insieme”, Giovanni Latella, consigliere comunale delegato allo sport, Paolo Brunetti, vicesindaco di Reggio Calabria, Paolo Malara, assessore comunale alla “città sostenibile e accessibile” e Mario Cardia, consigliere comunale.

Spazi Civici di Comunità è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook e profilo Instagram “Sportivamente Insieme – Reggio Calabria”.

