Reggio Calabria, da “Spazio Open” la presentazione del libro “E’ stato solo inverno”

Sabato 30 Novembre alle ore 17:30, presso la libreria “Spazio Open” di via Filippini 23 a Reggio Calabria, sarà presentato il libro “E’ stato solo inverno” (KIMERIK edizioni), primo romanzo dell’autrice reggina Sonia Pangallo. L’evento è a cura dell’associazione Naos Arte&Cultura, e sarà la dott.ssa Eleonora Barbaro a presentare l’incontro con l’autrice.

Sonia Pangallo, dottore di ricerca in “Biologia applicata ai sistemi agroalimentari e forestali in ambiente mediterraneo”, nel 2007 si affaccia al mondo letterario con la sua raccolta di poesie (Chiudendo gli occhi, ed. Kimerik), oggi l’amore per la scrittura la riscopre autrice del suo primo romanzo. “E’ stato solo inverno” è il titolo che sintetizza il percorso di vita della protagonista, che in un contiuum di emozioni e rivelazioni indaga i molteplici aspetti dell’esistenza stessa attraverso le esperienze dei personaggi presentati, in un racconto realistico e sentimentale.

