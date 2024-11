Reggio Calabria, allo Spazio Open iniziativa su Adele Cambria

StrettoWeb

Un vero e proprio viaggio con Adele Cambria tra luoghi e memorie, questa l’idea lanciata da Spazio Open in collaborazione con l’UDI che chiama all’appello, il prossimo Martedì 26 novembre ore 19, tutti coloro che hanno conosciuto la giornalista e scrittrice. L’incontro sarà arricchito da immagini e filmati di repertorio e da interviste, in particolare una delle ultime ad Adele Cambria, da una idea del Circolo Zavattini con la regia di Pino La Face, nella sua casa a Catona, dove la scrittrice amava tornare nella stagione estiva. A fare da sfondo al racconto, i ricordi dei suoi amici di Reggio Calabria, città dove nacque nel 1931

Si deve all’UDI (Unione Donne in Italia) di Reggio Calabria la raccolta firme per intitolazione al nome e alla memoria di questa grande intellettuale del Novecento che a Reggio Calabria era nata il 12 luglio 1931. La raccolta avviata nel novembre del 2023 in brevissimo ha segnato il traguardo delle 1000 firme.

