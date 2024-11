Reggio Calabria: sequestrati 400 mila euro nascosti in auto

I militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria, nei giorni scorsi, hanno sottoposto a sequestro quasi 400 mila euro abilmente nascosti nelle intercapedini di un’auto, in prossimità del raccordo autostradale di Rosarno. In particolare, nell’autovettura, condotta da un soggetto di nazionalità albanese con precedenti specifici per traffico di stupefacenti, erano stati ricavati un doppio fondo nel tettuccio e uno sotto il sedile dell’auto.

Più nel dettaglio, i finanzieri del Gruppo di Gioia Tauro, impegnati in un’attività di controllo economico del territorio, avvalendosi del prezioso ausilio dell’unità cinofila “cash dog”, hanno notato che la moquette superiore in prossimità del cofano posteriore dell’autovettura era stata manomessa e vi erano nascosti quasi 40 mila euro.

Un più approfondito controllo, sempre con l’intervento dell’unità cinofila, ha poi permesso di individuare un doppio fondo ricavato nel pianale sotto il sedile di guida con stipati ulteriori 350 mila euro di vario taglio. Il conducente del veicolo è stato segnalato alla competente Procura della Repubblica di Palmi.