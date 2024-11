Reggio Calabria, sempre più degrado in pieno centro: strada completamente devastata, enorme rischio per i cittadini | FOTO

StrettoWeb

Un affezionato lettore di StrettoWeb, Ernesto per Reggio, ci ha inviato una segnalazione con le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, relativamente alle condizioni di degrado, abbandono e pericolo, in pieno centro storico a Reggio Calabria. Le foto sono state scattate in via Placido Geraci e mostrano come la strada sia davvero disastrata e crei un serio pericolo per i cittadini.

Dalle foto appunto si nota come del manto stradale nella centralissima via non è rimasto più nulla e la strada è interessata da voragini pericolosissime che giacciono li da diversi mesi.

