Reggio Calabria, sbandano con la moto sul ponte di Sant’Anna: uomo e donna trasportati d’urgenza in ospedale

Un grave incidente stradale autonomo si è verificato poco fa sul ponte di Sant’Anna a Reggio Calabria. Il sinistro è stato autonomo: protagonista dell’incidente un motoveicolo il cui conducente ha perso il controllo per motivi ancora in corso di accertamento proprio mentre transitava sul Ponte che collega il centro storico con la zona sud della città. Entrambe ferite le persone a bordo del mezzo a due ruote: il motociclista ha riportato fratture multiple in una gamba mentre la passeggera che si trovava a bordo dietro di lui, ha rimediato la rottura di un polso.

Entrambi sono stati trasportati in ambulanza agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria guidati dal Comandante Salvatore Zucco.

