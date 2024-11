Reggio Calabria, rubinetti rotti alla fontana di via Cuzzocrea con uno spreco significativo di acqua | FOTO

StrettoWeb

L’incuria a Reggio Calabria non è una novità. Infatti, dal centro alla periferia troviamo spesso situazioni imbarazzanti. Dalle foto a corredo dell’articolo si possono notare le condizioni attuali della fontana pubblica situata in via Emilio Cuzzocrea, nelle immediate vicinanze del Palazzo della Cultura Pasquino Crupi.

Qui, i rubinetti a farfalla (erano stati installati non molto tempo fa) sono rotti, causando uno spreco significativo di acqua. Da evidenziare, inoltre, una situazione di degrado e sporcizia nell’intera area in questione.

