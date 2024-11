Reggio Calabria: riapertura dell’Ufficio decentrato per i servizi demografici di Sbarre

StrettoWeb

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria comunica che a far data dal giorno 14 Novembre 2024 sarà riaperto al pubblico l’Ufficio comunale per i servizi demografici di Sbarre-Gebbione con sede in via Graziella 5. Al termine dei lavori di ristrutturazione della sede del predetto ufficio e di un’ importante riorganizzazione funzionale, i cittadini potranno usufruire dell’erogazione di tutti i principali servizi anagrafici:

– rilascio carte identità elettroniche

– rilascio in caso di smarrimento del Pin e PUK della carta di identità elettronica

– rilascio certificazione anagrafica

– autenticazione di firme e documenti

– variazioni di residenza/domicilio

– autenticazione firma su dichiarazione sostitutiva di atto notorio

– iscrizioni , cancellazioni e mutazioni anagrafiche

– iscrizione nello schedario della popolazione temporanea per i cittadini italiani e stranieri

– rilascio di attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari

– rilascio di attestazione di soggiorno permanente per i cittadini comunitari

– costituzione della convivenza di fatto

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.