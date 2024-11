Reggio Calabria, raccolta fondi per la scalinata monumentale di via Giudecca: un progetto speciale per le feste di Natale

StrettoWeb

E’ partita sulla piattaforma Gofundme la nuova iniziativa della Comunità Patrimoniale della scalinata monumentale di via Giudecca. Si tratta di un progetto di fundraising destinato ad ottenere le risorse per eseguire gli interventi di abbellimento di uno dei luoghi più identificativi della città in occasione delle imminenti feste natalizie. “Il Natale è un momento di condivisione in famiglia ma anche tra cittadini e proprio per l’occasione abbiamo pensato di avviare un processo di fundraising, cioè quell’insieme di attività che consentono a un’organizzazione non profit di trovare le risorse necessarie per sostenere o finanziare un progetto o una causa” spiega la presidente della comunità patrimoniale della Giudecca, Simona Lanzoni.

Il fundraising, in questione, è stato avviato per apportare benefici a quello che è diventato ormai un luogo magico per la città, la via Giudecca. Uno spazio pubblico, si ricorda, restituito alla cittadinanza in tutto il suo splendore, grazie al processo di valorizzazione avviato proprio dalla comunità patrimoniale nel 2021 e portato avanti quotidianamente anche dai commercianti e dai residenti della zona.

Ogni contributo, aggiunge la presidente Lanzoni, “rappresenta un gesto d’amore verso il nostro territorio, un modo per sentirsi partecipi del cambiamento”. I fondi raccolti, infatti, conclude “saranno destinati ad interventi di abbellimento natalizio che contribuiranno a rendere l’aspetto estetico della Giudecca ancora più curato, accogliente e valorizzato”.

Anche, per ospitare al meglio, gli eventi che saranno organizzati dalla stessa comunità nelle prossime settimane in occasione delle feste. Per info sul fundraising cliccare sul seguente link https://gofund.me/02f48923

