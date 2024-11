Reggio Calabria, il 17 novembre Daniela Scuncia presenta “Le grazie di Olimpia e altri racconti” | INFO

StrettoWeb

Dopo aver organizzato e presentato per diversi anni le conferenze del CAI della sezione Aspromonte, martedì 17 novembre p.v., Daniela Scuncia sarà ospite del CAI sezione Aspromonte. La serata di martedì sarà dedicata alla cultura e quale migliore rappresentante se non Daniela che spazia dalla poesia alla letteratura e al teatro, un’intellettuale a 360 gradi. Conosciutissima in città come promotrice di un intensa attività culturale, presenterà il suo libro “Le Grazie di Olimpia e altri racconti”.

Il libro offre una serie di 13 racconti di vario genere divertenti, ironici, ma anche romantici che probabilmente ne rispecchiano il suo carattere. La serata è aperta a tutti, soci e non, appuntamento presso il CAI in Via Sbarre Sup. 61/C Reggio Calabria.

