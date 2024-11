Reggio Calabria, la presentazione del libro “Costruire intorno al vuoto” | INFO

StrettoWeb

Giovedì 21 novembre alle ore 15:00 presso la sala della biblioteca del dip. dArTe -UNIRC, ci sarà la presentazione del libro di Valerio Palmieri “Costruire intorno al vuoto“. Le scene urbane di Alessandro Anselmi, Libria ed. 2024.

L’evento è a cura del delegato alla Cultura del dip dArTe prof. Ottavio Amaro, in collaborazione con l’OAPPC di Reggio Calabria, il Dottorato di Ricerca in Architettura, il Sistema Bibliotecario UNIRC e il Laboratorio di ricerca Landscape_inProgress.

La presentazione del libro è un’occasione per parlare, a dieci anni dalla sua scomparsa, di uno dei maestri di rilievo nella storia dell’architettura, riconosciuto sul piano nazionale e internazionale, che ha contribuito notevolmente alla costruzione della scuola di Architettura di Reggio Calabria, attraverso il suo insegnamento dal 1983 al 1993.

Tra le sue principali opere si annoverano anche quelle progettate in Calabria: Il ciclo di Santa Severina e Altilia (Piazza, Cimitero, Mattatoio, Asilo, Albergo e Casa del Sindaco); il Lungomare per Reggio Calabria, La sistemazione del Castello di Scilla, La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro, lo Studio d’impatto ambientale per il Ponte sullo Stretto.

Architetto/intellettuale/artista cresciuto dentro il fermento culturale e politico degli anni ’60, nel tempo rimane coerente con un’idea di architettura dal valore educativo, simbolico e civile, in una città contemporanea dai contorni ibridi e indifferente ai contesti e alla memoria dei luoghi.

