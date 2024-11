Reggio Calabria, la pista ciclabile-killer di via De Nava inizia a fare danni: ragazzino ferito | FOTO

StrettoWeb

State lontani dalla pista ciclabile di via De Nava: è pericolosissima e non dovrebbe mai essere percorsa. Lo stesso Sindaco Falcomatà, che ne ha voluto e autorizzato la realizzazione, ne ha riconosciuto la pericolosità con surreali dirette social dai toni durissimi in cui minacciava epurazioni e denunce prendendosela con i suoi stessi dirigenti e collaboratori. Fatto sta che la pista ciclabile-killer è ancora tracciata sull’asfalto, e se viene percorsa da ciclisti nel senso di marcia della strada, va contromano rispetto alla corsia preferenziale degli autobus. Davvero incredibile.

Proprio in quel tratto, intorno alle 19:30 di questa sera un ragazzino è caduto ed è rimasto ferito: è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al GOM per gli interventi del caso. In via De Nava chiunque pedali sulla bicicletta è molto più sicuro se, ignorando quella folle ciclabile, marcia esattamente sulla corsia tradizionale insieme alle automobili. Le piste ciclabili dovrebbero aiutare i ciclisti ad avere maggiore sicurezza, e invece a Reggio Calabria mettono a repentaglio la loro vita molto di più rispetto a quanto non accadeva quando non c’erano…

