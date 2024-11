Reggio Calabria, l’ITE Piria ha ospitato l’incontro “Giustizia e umanità – Liberi di scegliere”

StrettoWeb

La legalità ancora protagonista all’ITE “Piria Ferraris Da Empoli”. Giovedì 31 ottobre, nella Sala Riunioni dell’ITE “Piria Ferraris Da Empoli” di RC, gli alunni delle classi terza B AFM, quarta E AFM, quarta A AFM, quarta RIM AFM hanno assistito in diretta all’avvio del Progetto “Giustizia e umanità Liberi di scegliere” promosso dalla Presidente dell’associazione BIESSE, Bruna Siviglia, e caratterizzato dal prezioso contributo del giudice, Presidente del Tribunale dei minorenni di Catania, dott. Roberto Di Bella.

Nell’occasione il testimone di giustizia, Luigi Bonaventura, ha raccontato la propria esperienza al giovane pubblico, suscitando emozione e senso civico profondo. La lotta alla ‘ndrangheta e ad ogni forma di degrado sociale nasce da percorsi educativi corretti e tangibili per i ragazzi che attendono dalla scuola stimoli adeguati e costruttiva conoscenza di valori.

Tali positivi messaggi vengono lanciati quotidianamente dal Dirigente dell’Istituto, avv. Anna Rita Galletta, sensibile guida di una formazione intelligente, frutto di lavoro di squadra e foriera di risultati positivi e concreti. A conferma dell’importanza e della particolare valenza del significato partecipativo a tale progetto, i mirati interventi introduttivi del DS, avv. Galletta e del Vicario dell’Istituto prof.ssa Patrizia Praticò.

Gli alunni, in collegamento con la Comunità Ministeriale di Catanzaro, con l’Ussm comunità Reggio Calabria, con l’Istituto Comprensivo Diaz Manzoni Catania e l’Istituto Comprensivo San Francesco Palmi, hanno così avuto l’opportunità di ascoltare la storia di un iter di redenzione sociale, quella del “bambino soldato” che lotta contro la tragica e cruenta realtà che lo attanaglia per trovare nella propria vita la via d’uscita e le risposte giuste.

Numerose e attente le domande rivolte dal pubblico agli ospiti della mattinata, a suggello di un’esperienza conoscitiva forte, di riflessione profonda sulle sorti di una Calabria che combatte instancabilmente le proprie patologie sociali. All’evento ha fatto da cornice l’impeccabile servizio di accoglienza dell’Istituto G. Freno.

