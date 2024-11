Reggio Calabria, Piazza della… Guerra: mattonelle distrutte a due passi dal Granillo | FOTO

StrettoWeb

Un cittadino di Reggio Calabria, residente nel quartiere Gebbione, ha segnalato alla redazione di StrettoWeb lo stato in cui versa la zona di Piazza della Pace, piccola area verde situata a pochi passi dallo Stadio Oreste Granillo.

Come si evince dalle foto presenti nella fotogallery allegata all’articolo, le mattonelle risultato distrutte e la pavimentazione completamente divelta un po’ dalle radici degli alberi, un po’ dalla cattiva manutenzione della zona. Più che Piazza della Pace sembra Piazza della Guerra.

Oltre al colpo d’occhio non proprio gradevole, il rischio è anche relativo all’incolumità delle persone che giornalmente frequentano la piazza, in particolare per i tanti bambini.

