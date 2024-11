Reggio Calabria, pericolosissima voragine in via prolungamento Aschenez

StrettoWeb

Una pericolosissima voragine è presente da ormai parecchi mesi sulla via prolungamento Aschenez a Reggio Calabria. La voragine crea un serio pericolo per i pedoni e per gli automobilisti che si trovano a percorrere la centralissima via. La buca nei mesi si è riempita di rifiuti e cartacce che ne coprono la visibilità rendendo il tutto ancora più pericoloso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.