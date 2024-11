Reggio Calabria, il 16 novembre “Ci prendiamo cura di te”: “Pedia Talk” con la dott.ssa Velletri | INFO

StrettoWeb

Si terrà sabato 16 novembre p.v. il secondo appuntamento, dell’annualità 2024/2025, del progetto “Ci prendiamo cura di te” dell’APS Pandora, da cui cinque anni fa ha preso vita “Corredino Sospeso“. Progetto che lo scorso anno ha organizzato oltre quindici incontri tra screening, appuntamenti informativi e formativi. Questo appuntamento sarà un “Pedia Talk” e sarà curato dalla dott.ssa Mariarosa Velletri, pediatra e neonatologa.

I suoi account social @pediatra.mary (instagram) e @Pediatra Mary (Facebook), conciliano una straordinaria chiarezza espositiva ed un costante rigore scientifico, descrivendo le principali problematiche pediatriche.

Durante il pomeriggio di sabato 16 novembre prossimo, dalle 16.15 alle 17.30 presso la sede di Corredino Sospeso sita a Reggio Calabria in Viale Amendola 1 D/E, la dott.ssa Velletri risponderà a tutte le domande che i partecipanti vorranno porre e ci parlerà della salute e del benessere dei bambini, sfatando qualche falso mito e fornendo indicazioni sulla gestione delle principali problematiche pediatriche.

L’incontro è destinato non solo ai genitori ma anche ai nonni, agli zii ed a tutti coloro che si trovano a vivere e lavorare con bambini. Per informazioni è possibile scrivere su WhatsApp alle volontarie di Corredino Sospeso al numero 327 321 45 62 o cliccando su questo link https://wa.me/message/CUGQ56KCDPHBC1 (il numero non è abilitato alle chiamate).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.