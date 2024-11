Reggio Calabria, da lunedì parte la lettura dei contatori idrici in tutta la città | INFO

StrettoWeb

“A partire dal prossimo lunedì, 25/11/2024, personale dipendente della Ditta L&M Studio Center s.r.l., società incaricata da So.Ri.Cal.S.p.A. (Società a capitale pubblico Gestore del Servizio Idrico Integrato nella Città di Reggio Calabria) effettuerà la rilevazione dei consumi idrici dal lunedì al sabato in orari compresi tra le 08:00 e le 17:30. Tutti i letturisti incaricati saranno dotati di apposito tesserino di riconoscimento”. Così in una nota Sorical annuncia che da lunedì partirà la lettura dei contatori idrici in tutta la città.

“Consentire la rilevazione della lettura rappresenta un semplice accorgimento che consente di evitare l’addebito in bolletta di cifre in acconto e dà la possibilità di accorgersi per tempo di eventuali consumi anomali, ad esempio provocati da una perdita d’acqua occulta”.

Le informazioni

“So.Ri.Cal., inoltre, invita gli utenti assenti al passaggio di letturisti, a comunicare la lettura della propria utenza, scegliendo tra le sottoelencate modalità:

Con messaggio WhatsApp o SMS al numero +39 378 3064714

E-mail: letturecontatori@virgilio.it

Telefono: +39 091 9779115

WEB – tramite l’App Mysorical scaricabile da Play Store per Android o App Store per Apple.

Nella comunicazione dell’autolettura dovranno essere indicati:

Nome e Cognome dell’intestatario utenza, Codice Fiscale, Recapito telefonico, Codice Utente, Foto del Contatore, Data, Lettura. Si precisa, infine, che l’operatore non è autorizzato a ricevere nessuna somma di denaro, né a titolo di pagamento del servizio letture, né a titolo di pagamento di bollette pregresse.

Ogni ulteriore informazione è reperibile sul sito aziendale: https://www.soricalspa.com – Numero verde 800069127″.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.