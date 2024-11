Reggio Calabria: a palazzo San Giorgio il giuramento delle nuove Guardie per l’ambiente e delle Guardie Ecozoofile

StrettoWeb

I nuovi membri delle Guardie per l’Ambiente, delle Guardie Ecozoofile hanno prestato giuramento nella Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, ufficializzando il loro impegno nella tutela e nella salvaguardia dell’ambiente davanti al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Un momento significativo col giuramento che segna l’ingresso dei nuovi guardiani nel corpo di protezione ambientale, pronti ad affrontare le sfide legate alla difesa del territorio e delle risorse naturali.

Il giuramento, nello specifico, è stato prestato da Antonia Labate, Concetta Papaianni, Jody Rosario Procopio e Rocco Riso, con la volontà di operare con dedizione e responsabilità, collaborando con le istituzioni e le comunità locali per garantire un futuro più sostenibile per le generazioni a venire. Le due associazioni col giuramento odierno si arricchiscono di nuove forze, pronte a svolgere un ruolo cruciale nelle attività di sensibilizzazione, controllo e intervento in ambito ecologico.

“Ringrazio i volontari per il ruolo attivo che col giuramento stanno manifestando come cittadini all’interno della società – ha precisato il sindaco – per l’attività che svolgono come precisa scelta perché serve una sensibilità ai temi dell’ambiente in generale e ai beni comuni”.

La cerimonia si è conclusa con un rinnovato impegno da parte di tutti i presenti a lavorare insieme per la difesa e la valorizzazione delle risorse naturali, in un periodo sempre più urgente per il nostro ecosistema.

