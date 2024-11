Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro “I mille volti della violenza, storie senza tempo”

StrettoWeb

“I fenomeni di violenza sulle donne non conoscono ceti o condizioni sociali è assolutamente fondamentale che per contrastarli ed informare bene tutti, la parte sana del Paese, le istituzioni, la scuola, le associazioni presenti sul territorio, realizzino una rete interistituzionale che, come nell’occasione di oggi riesce a fare squadra, si dimostra unita, anche nell’organizzare dei momenti di riflessione che parlano soprattutto i giovani, ai ragazzi. Non è scontato o banale tutto questo, dobbiamo essere orgogliosi che questo avvenga nella nostra città, in un territorio dalla storia millenaria, che ha attraversato secoli di tradizioni religiose, usi e costumi di tanti popoli vi hanno vissuto”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ricevendo oggi a Palazzo Alvaro gli studenti del Liceo Artistico ‘Preti-Frangipane’ di Reggio Calabria, in occasione di un momento culturale e di confronto, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

La manifestazione è stata promossa dalla consigliera metropolitana di Parità, Paola Carbone, in sinergia con l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, che ha realizzato una mostra sugli articoli storici legati ad episodi di cronaca di violenza sulle donne, dal titolo ‘I mille volti della violenza’: storie senza tempo’. Nel corso dell’incontro alcuni studenti del Liceo Artistico si sono esibiti in performance pittoriche e di scultura a tema.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.