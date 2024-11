A Reggio Calabria il Natale in tutti i quartieri: c’è tempo fino al 13 novembre per accedere al bando per il sostegno alle iniziative

StrettoWeb

Sono ormai pubblicati dalla fine dello scorso mese di ottobre sul sito del Comune di Reggio, i Bandi per gli eventi natalizi. Si tratta, in particolare, di quello sulle proposte che si vogliono realizzare all’interno delle ex circoscrizioni, quello delle Luminarie artistiche e quello per l’individuazione di un “general contractor” per la gestione e l’organizzazione dei vari villaggi natalizi. Si tratta di importanti opportunità per operatori, associazioni ed enti di terzo settore per vari motivi ma, soprattutto, per regalare un bel Natale alla città: in ogni suo aspetto. Tutti i dettagli sono pubblicati sul portale istituzionale dell’Ente. Per le iniziative di quartiere è possibile reperire tutte le specifiche al link: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/5505

L’assessore Carmelo Romeo, con deleghe alla Programmazione e rimodulazione delle risorse comunitarie e Pon Metro, in una nota, descrive i bandi e lancia un appello per la più ampia partecipazione, vista anche l’imminente scadenza, per garantire ad ogni quartiere cittadino una programmazione natalizia ricca oltre che gli addobbi e le luminarie per creare la tradizionale e caratterizzante atmosfera.

“In continuazione con quello che è stato anche il percorso che abbiamo già realizzato in estate – dichiara Romeo – abbiamo voluto dare continuità lavorando, insieme al sindaco ed ai nostri settori, per realizzare una proposta che ci permettesse di valorizzare al meglio le eccellenze cittadine e soprattutto tutti i territori. Il mio, alla luce dei bandi e dei fondi stanziati, vuole essere un appello alla partecipazione perché siamo certi che proprio attraverso la partecipazione agli avvisi pubblici si possa realizzare una programmazione diffusa che interessi ogni parte della città”.

“Abbiamo in scadenza nella prossima settimana tre avvisi pubblici molto importanti – illustra Romeo – il primo che riguarda le luminarie e le luminarie artistiche che quest’anno, per la prima volta, realizzeremo in città su tante piazze cittadine e su tanti luoghi del centro storico. Accanto a questo abbiamo voluto valorizzare le periferie coinvolgendo quelli che sono tutti gli attori del terzo settore e della fitta rete di associazioni culturali; dando loro la possibilità di formulare delle proposte da realizzare all’interno dei territori delle ex circoscrizioni. Daremo fino a 10.000 euro, per ogni area, per realizzare iniziative che possano portare benessere alle circoscrizioni, alle attività commerciali dei territori ed agli esercizi di prossimità; affinché possa essere un Natale memorabile davvero per tutti”.

“In ultimo –conclude l’Assessore– va ricordato l’avviso per il General Contractor che possa gestire il cuore di questo Natale che noi stiamo immaginando; quindi tutta l’attività da realizzare nel centro storico con i vari villaggi in programma: quello di Babbo Natale (fatto a misura di bambini e famiglie) dove si possano trovare sia momenti di svago che riscoprire l’essenza del Natale oltre che l’occasione per donare regali a ragazzi o famiglie svantaggiate. Il villaggio del food, il villaggio del dolce, il villaggio dell’artigianato ed, in più, tutta una serie di iniziative di animazione territoriale da fare su tutto il centro storico e per tutto il periodo fino al 6 gennaio. Stiamo lavorando anche ad una sorpresa nel campo tecnologico per uno spettacolo da offrire alla città ed ai numerosi turisti che quotidianamente la visitano e anche sull’albero monumentale che rappresenterà il cuore stesso del nostro Natale“.

“L’appello che come amministrazione facciamo a tutti i soggetti attivi del nostro territorio è quindi quello di partecipare ai nostri avvisi pubblici affinché possano realizzare quello che hanno in mente con il supporto dell’amministrazione. Un aspetto importante degli avvisi, da sottolineare, è che viene data la possibilità alle associazioni o anche agli esercizi commerciali di fare rete presentando delle proposte congiunte; proposte che coinvolgano più quartieri all’interno circoscrizione. Questa è una scelta di indirizzo preciso per riscoprire il valore dell’essere comunità; tanto che per chi svilupperà queste sinergie vi sarà una premialità di punteggio in fase di selezione dei progetti”.

