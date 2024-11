Reggio Calabria, nasce il Circolo Ricreativo “Lorenzo Nucera”

StrettoWeb

Nel popoloso quartiere di Gebbione a Reggio Calabria, sorge un nuovo circolo ricreativo per anziani e non, dedicato alla memoria dell’imprenditore Lorenzo Nucera scomparso qualche mese fa. Tutti i soci all’unanimità hanno così inteso ricordare le grandi doti di altruismo e generosità che hanno caratterizzato la figura dell’imprenditore che -giova ricordare- con la sua azienda operante nel settore dei trasporti e il Centro commerciale “brico center” ha dato lustro e prestigio all’intero quartiere.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione anche i giovanissimi nipoti di Nucera che unitamente al Presidente del Circolo Paolo Praticò, il vicepresidente e i soci tutti, hanno reso omaggio e formulato i migliori auguri al costituendo circolo che è aperto e fruibile dagli utenti che ne vogliono fare parte. Il Circolo Ricreativo “Lorenzo Nucera” si propone come un luogo dove gli under 60 possono aggregarsi, realizzare, senza fini di lucro, iniziative di carattere ricreativo, culturale, sociale e sportivo o anche semplicemente ritrovarsi in un luogo dove trascorrere qualche ora in sana compagnia e condividere ricordi e memoria storica.

