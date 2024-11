Reggio Calabria, il 28 novembre l’inaugurazione della mostra dedicata a Giuseppe Migneco | INFO

StrettoWeb

L’Accademia Art Gallery di Reggio Calabria è lieta di annunciare l’inaugurazione della prima grande antologica reggina dedicata a Giuseppe Migneco, uno dei più importanti artisti italiani del ‘900. La mostra, curata da Elmar Elisabetta Marcianò, sarà inaugurata giovedì 28 novembre alle ore 18 e offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi nel percorso artistico di una figura chiave del panorama culturale italiano.

L’evento è promosso dalla prestigiosa Galleria San Giorgio di Bari, con il patrocinio delle associazioni Nike e LiberArchè e del PremioInternazionale Umberto Boccioni- città di Reggio Calabria, a testimonianza di un lavoro corale che unisce l’eccellenza artistica nazionale e l’impegno culturale del territorio.

La mostra si propone di raccontare la carriera di Giuseppe Migneco, esplorandone l’evoluzione artistica e il profondo legame con il realismo espressionista, cifra stilistica che ha caratterizzato la sua opera. Saranno esposte alcune delle sue creazioni più significative per offrire una visione completa della poetica dell’artista.

Elmar Elisabetta Marcianò, curatrice dell’evento, afferma: “con questa antologica vogliamo rendere omaggio a un maestro che ha saputo interpretare con straordinaria sensibilità le tensioni sociali e le emozioni umane, attraverso un linguaggio artistico potente e inconfondibile“.

Un appuntamento culturale per la città di Reggio Calabria

L’allestimento presso gli spazi dell’Accademia Art Gallery si presenta come un’occasione unica per il pubblico di avvicinarsi a un protagonista indiscusso della scena artistica del ‘900. La mostra, che rimarrà aperta fino a gennao rappresenta anche un’importante opportunità per il territorio di ospitare un evento di rilevanza nazionale.

L’inaugurazione di giovedì 28 novembre sarà accompagnata da un momento di approfondimento culturale con interventi della curatrice e di esperti d’arte contemporanea, che guideranno i visitatori alla scoperta delle opere di Migneco.

La mostra sarà visitabile presso l’Accademia Art Gallery, via Largo Colombo, nr 9 con ingresso libero. Orari e ulteriori dettagli sono disponibili sui canali ufficiali della Galleria San Giorgio e delle associazioni patrocinanti.

