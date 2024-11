Reggio Calabria in lutto: è morto Pierluigi D’Apice, dirigente comunale

StrettoWeb

Reggio Calabria piange la morte di Pierluigi D’Apice, dirigente del Comune, da un anno nel settore tributi. Lo ricorda, con un commovente messaggio social, il Sindaco Giuseppe Falcomatà, postando una foto dei due in una recente conferenza stampa a Palazzo San Giorgio.

“Caro Pierluigi, questa foto di qualche mese fa ci ricorda la presentazione del bando per le esenzioni sulla Tari, un obiettivo per il quale hai tanto lavorato e che è stato uno degli ultimi esempi del tuo straordinario impegno al servizio dell’Amministrazione comunale e della comunità reggina”.

“Sei stato un funzionario ed un dirigente esemplare, ben voluto da tutti, gentile, garbato, preciso, attento e scrupoloso. La tua famiglia e i tuoi figli sono e saranno sempre orgogliosi di te, un professionista di straordinario spessore, che non ha mai smesso di studiare per migliorarsi e per poter offrire il proprio contributo alla sua Amministrazione, coltivando quello che per te non è mai stato semplicemente un lavoro, ma una passione vera ed autentica”.

“Proprio adesso che avevi raggiunto un nuovo prestigioso e meritatissimo traguardo professionale, questo assurdo destino ti ha messo di fronte alla prova più difficile, quella che anche studiando giorno e notte su mille e più libri, come eri abituato a fare tu, si rischia di non superare. Eppure non ti sei mai dato per vinto, hai continuato a combattere senza mollare di un millimetro, fino all’ultimo, sostenuto dai tuoi affetti più cari”.

“Sei un esempio per tutti noi, per i tuoi figli e per la Città. Reggio ti ricorderà, caro Pierluigi, ci mancherai”.

