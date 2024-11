Reggio Calabria, fugge a posto di blocco a Piazza Sant’Agostino: maxi inseguimento nel centro storico, poi si schianta con un albero

StrettoWeb

Notte movimentata quella del 24 novembre scorso nel centro cittadino, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria hanno tratto in arresto un 23enne, già noto alle Forze dell’Ordine, al termine di un inseguimento ad alta velocità. Durante un controllo di routine nei pressi di Piazza Sant’Agostino, i militari hanno notato un’auto e hanno intimato l’alt al conducente. Quest’ultimo, invece di fermarsi, si è dato alla fuga, ingaggiando un pericoloso inseguimento per le strade del centro urbano. La corsa si è conclusa in pochi minuti quando il giovane, perdendo il controllo del veicolo, è andato a schiantarsi contro un albero.

Bloccato sul posto, il 23enne è stato sottoposto ad alcol test, risultando con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per il giovane sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento rapido ed efficace dei Carabinieri ha evitato il peggio: nonostante l’elevata velocità e il pericolo creato lungo le vie cittadine, nessuno è rimasto ferito, né tra i presenti né tra le Forze dell’Ordine.

L’episodio si aggiunge all’impegno costante dei militari nel garantire sicurezza e ordine pubblico, ribadendo l’importanza del rispetto delle regole per la tutela della comunità. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e quindi il soggetto è da considerarsi non colpevole fino a condanna definitiva.

