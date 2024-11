Reggio Calabria, “Madri di guerra” al Globo Teatro Festival | FOTO

StrettoWeb

Uno spettacolo che lega una madre a una figlia e che vuole raccontare la forza delle donne: “Madri di guerra” sarà ospite del Globo Teatro Festival, la kermesse teatrale ideata e organizzata da Officine Jonike Arti ormai giunta alla 6ª edizione

In scena venerdì 15 novembre alle ore 21 nei locali del Cine Teatro Metropolitano DLF in via Nino Bixio 44 a Reggio Calabria, lo spettacolo teatrale è ispirato liberamente alla morte della giornalista Maria Grazia Cutuli uccisa in Afghanistan nel 2001 e celebra il coraggio e la dignità delle donne che lottano per un mondo migliore. Un’opera suggestiva nata dalla Produzione del Teatro Argentum Potabile che narra il potente sentimento che lega una madre a una figlia, interpretate con passione da Antonella Caldarella e Maria Riela, scritta e diretta da Caldarella stessa. Le musiche originali sono di Andrea Cable.

“Madri di guerra” è uno spettacolo che riguarda tutte le madri, anche quelle non convenzionali; e pone l’attenzione su quel legame speciale e indissolubile che inizia prima della vita e continua dopo la morte. Lo spettacolo, tuttavia, parla anche delle battaglie che viviamo nel nostro quotidiano e di quanto sia complesso fare i conti con i conflitti, sia bellici che metaforici. Ma soprattutto parla delle donne e del loro ruolo in un mondo sempre più complesso.

