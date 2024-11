Reggio Calabria: lunedì il seminario Confcommercio “Aziende e obbligo di assicurazione per catastrofi naturali”

StrettoWeb

Si terrà lunedì 11 novembre alle ore 10:30 presso i locali di via Zecca, il seminario “Aziende e obbligo di assicurazione per catastrofi naturali”. L’incontro è rivolto alle imprese, in collaborazione con Generali Italia Assicurazioni, partner Confcommercio, e si propone di fare chiarezza sulla normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 che impone specifiche misure assicurative alle aziende per tutelarsi contro i danni causati da eventi naturali.

Durante l’incontro gli esperti di Generali Italia e Generali Italia Agenzia Corso Garibaldi guidati da Giuseppe Scutellà illustreranno la normativa con l’obiettivo di garantire agli imprenditori una piena comprensione delle opportunità e dei rischi legati alle nuove disposizioni. Previsto un contributo sul tema energia e sostenibilità a cura di Giuseppe Aquilino, account manager provinciale Enegan.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.