Reggio Calabria, l’IC “B. Telesio” partecipa al progetto “Un albero per il futuro”

StrettoWeb

Anche questo anno, il 22 Novembre 2024, a testimonianza di una tradizione ormai consolidata in occasione delle Festa Nazionale degli Alberi, e nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero dell’Ambiente, l’Istituto Comprensivo “B. Telesio” di Reggio Calabria, guidato dalla Dirigente dott.ssa Marisa G. Maisano, sempre attenta alle dinamiche ambientali e a quelle riguardanti il futuro dei suoi alunni, ha partecipato con il plesso “G. Ciraolo”, presentatosi al completo con le docenti e gli alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia, al progetto nazionale che prevede di piantare alberi con lo scopo di creare un bosco diffuso in tutta Italia, accompagnati dai Carabinieri Forestali del Gruppo di Reggio Calabria e del Reparto Carabinieri Biodiversità che, nell’occasione, oltre a donare il giovane albero, che è stato piantato nell’ampio parco verde della scuola, hanno sottolineato l’importanza dell’impegno di ognuno per la difesa e la tutela dell’ambiente e sull’importanza specifica degli alberi e degli ecosistemi forestali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.