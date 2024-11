Reggio Calabria, irregolari tutte le multe per il passaggio col rosso ai semafori delle Bretelle? L’UNC: “sono tutte annullabili”

StrettoWeb

“Le multe sulle bretelle del Calopinace, che da settimane vengono recapitate a raffica, sono del tutto irregolari e conseguentemente annullabili“. A sostenerlo è l’avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria; infatti, diversi sono i motivi che ne inficiano la regolarità e pertanto contestabili nelle sedi competenti.

“Il motivo fondamentale è l’assoluta mancanza di prova della violazione contestata e cioè l’art. 146 del codice della strada, ovvero l’attraversamento col rosso. Dai fotogrammi rilevati con l’apparecchiatura fissa ai semafori, non si rileva un bel nulla ed a parte l’idoneità tecnica e giuridica di tali dispositivi, che per procedere all’accertamento da remoto della violazione di cui all’art. 146 del Codice della strada, devono essere appositamente omologati, tarati e approvati dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, non dimostrano l’avvenuta violazione dell’attraversamento col rosso, poiché inquadrano solo ed esclusivamente e per lo più in bianco e nero, un veicolo che percorre il senso di marcia, senza inquadrare mai l’apparecchiatura semaforica violata, «non sussistendo pertanto adeguata dimostrazione del passaggio del veicolo all’incrocio con segnalazione che vietava il transito». In altre parole, le foto non permettono di dimostrare/vedere il disco acceso della lanterna semaforica fermo sullo stato di passaggio vietato”.

“Se si dovesse sanzionare tale comportamento “immaginando” di interpretare le disposizioni indicate dal codice della strada, sulla base dell’assunto fantasioso, per il quale la segnalazione semaforica violata è rivolta a coloro, che percorrono la corsia individuata dai fotogrammi, si dovrebbe concludere che il comportamento sanzionato, piuttosto che essere l’attraversamento con rosso dell’impianto semaforico, si riferisca esclusivamente alla condotta del conducente prima di attraversarlo”.

“Ciò sarebbe palesemente in contrasto con l’articolo 146 del codice della strada, che punisce soltanto chi attraversa l’intersezione senza rispettare le indicazioni del semaforo stesso. Altrettanto nulle si appalesano le multe per il cambio di corsia, perché l’impianto tecnico predisposto per la rilevazione delle infrazioni relative all’attraversamento col semaforo rosso, non sono idonee a individuare anche quelle per il cambio corsia, necessitando di apposite apparecchiature e soprattutto perché anche in questo caso le foto scattate non provano alcunché, ma riprendono solo un veicolo che percorre una strada, non provando il cambio corsia”.

Per qualsiasi informazione e tutela contatta l’associazione 3288310045 o scrivi alla mail: xsavio@libero.it o collegati al sito www.uniconsum.it

