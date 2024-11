Reggio Calabria, le iniziative dell’IC “Falcomatà-Archi” nell’ottica dell’orientamento e della continuità

StrettoWeb

Si è tenuta sabato 23 novembre alle ore 10.00 presso l’Aula Magna della scuola secondaria “Pirandello” la conferenza di presentazione delle molteplici iniziative intraprese dall’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” di Reggio Calabria nell’ottica dell’orientamento e della continuità. Il significativo titolo dato all’intero percorso che avrà la durata di un intero mese è “Open”, per rendere oltremodo chiara la politica di collaborazione e apertura che la scuola in fase di trasformazione attua nei confronti del territorio. Si tratta di una serie di interessanti novità che coinvolgeranno non solo famiglie e studenti, ma che vedono farsi parte attiva anche diversi partners territoriali allo scopo di contribuire alla creazione di un’offerta prestigiosa e competitiva per la scuola del futuro.

Nel corso della conferenza di presentazione del fitto cartellone di eventi che accompagnano l’open day, è stato dedicato spazio agli interventi della componente genitoriale nell’ottica della partecipazione e dell’importanza del contributo di ognuno, nei diversi ruoli, al rafforzamento della mission educativa e pedagogica della Scuola, punto di riferimento territoriale ed identitario degli studenti e per la costruzione del loro futuro che parte dall’oggi. Sono intervenuti il Presidente del Consiglio di Istituto (Titty Siciliano), il presidente del Comitato dei genitori (Gianfranco Santodonato) ed il vicepresidente del direttivo del comitato dei genitori (Valeria Riverso) che hanno condiviso questo momento di partecipazione dando voce, anche in questa occasione, alla positiva esperienza del proprio impegno negli ultimi cicli, “con” ed “a fianco” dell’organizzazione e della comunità scolastica, fortemente orientata dalla Direzione, in tutte le componenti, agli obiettivi di formazione e di benessere dei ragazzi nella loro dimensione di cittadini, faro quotidiano della Istituzione medesima.

L’importante incontro farà il punto sullo stato dei lavori di ripristino della scuola “Nuova Ibico” la cui consegna è prevista per dicembre 2025. Nel corso del prossimo anno scolastico, pertanto, è in programma il trasferimento di parte dell’Istituto nel plesso totalmente ristrutturato e ammodernato e in previsione del quale si è già iniziato l’allestimento dei nuovi spazi educativi. Verrà in questa sede proiettato il video dal suggestivo titolo “Innovation” con la presentazione dei nuovi ambienti di apprendimento della Falcomatà-Archi.

“C’è grande attesa per la consegna della Nuova Ibico”, dichiara la Dirigente Corrado, “che, dopo più dieci anni, tornerà finalmente a vedere gli studenti nelle sue aule. Sarà una scuola bellissima e rinnovata in tutti gli aspetti, permettendo l’allestimento degli ambienti di apprendimento più all’avanguardia”.

Il giorno seguente, 27 novembre, alle ore 17.00 presso l’Auditorium S. Caterina D’Alessandria, avrà luogo l’incontro dal titolo “Creatività e innovazione. L’orientamento al tempo dell’intelligenza artificiale”. Dopo i saluti del Presidente del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, dott. Edoardo Lamberti Castronuovo, e l’introduzione della Dirigente Scolastica, interverranno Lorenzo Pio Massimo Martino, componente dell’equipe formativa territoriale della Regione Calabria e Simona Michelon, esperta di intelligenza artificiale applicata alla didattica. Modererà gli interventi il prof. Maurizio Malaspina, docente dell’Istituto Comprensivo.

A partire dal 9 dicembre inizierà la settimana open “Scuola a porte aperte” in cui, ogni giorno saranno effettuate lezioni immersive nell’ottica di continuità e orientamento rivolte agli alunni della scuola primaria e con la collaborazione attiva degli studenti più grandi. 5 giornate per vivere in modo laboratoriale il mondo della scuola secondaria e iniziare a conoscere i docenti di tante discipline, dall’italiano alle discipline STEM (matematica, scienze e tecnologia), dalle lingue straniere a musica, arte e motoria.

Il 13 e 14 dicembre, nel corso delle due giornate di Open Day (rispettivamente per la scuola primaria e secondaria) sarà possibile a genitori e alunni effettuare attività e visite guidate nei recenti ambienti innovativi di apprendimento, le Aule laboratorio disciplinari allestite anche grazie ai fondi PNRR e dotate di strumentazioni per la didattica più all’avanguardia. Le visite guidate ai plessi potranno continuare, su prenotazione alla mail open@icfalcomatarchi.edu.it, ancora fino al 22 dicembre.

Appuntamenti più attesi

Gli appuntamenti più attesi saranno i concerti di Natale. Il 18 dicembre alle ore 18.30, presso la Chiesa S. Caterina d’Alessandria, l’orchestra di flauti dolci e coro “Pirandello” presenterà “Faville – C’era una volta il Natale…Note di ricordi davanti al focolare”, il 19 dicembre alle ore 17.00, presso l’Aula Magna della scuola secondaria “Klearchos”, l’orchestra dei percorsi a indirizzo musicale insieme all’orchestra di flauti dolci Klearchos e al coro di voci bianche presenterà “Christmas concert”.

“L’Istituto Comprensivo ha da sempre come obiettivo primario l’apertura al territorio e la collaborazione con Enti Locali e associazioni che operano nel contesto. Ancor più adesso, che viviamo una delicata e importante fase di transizione, grazie alla riconsegna alla città del plesso ‘Nuova Ibico’ e alla realizzazione delle aule di didattica immersiva allestite con i fondi PNRR Scuola Futura, siamo certi che le famiglie comprenderanno e apprezzeranno lo sforzo che gli tutti operatori della scuola hanno fatto per traghettare i nostri ragazzi nella società di domani”, conclude la Dirigente Scolastica.

