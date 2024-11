Reggio Calabria, iniziata la campagna di reclutamento di nuovi volontari del Telefono Amico

StrettoWeb

E’ iniziata la campagna di reclutamento di nuovi volontari del Telefono Amico di Reggio Calabria, chiunque è interessato a far parte del gruppo dei volontari già attivi da oltre trent’anni in città, contribuendo così a tenere in vita questo importante servizio di ascolto e dialogo telefonico, può farlo mandando una email al seguente indirizzo: telefonoamicoreggiocalabria@gmail.com oppure telefonando o mandando un WhatsApp al numero 3473129134.

